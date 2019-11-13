Вашингтон, , 23:46 — REGNUM Возможный преемник главаря группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади находится «в бегах» чтобы спасти свою жизнь, заявил 13 ноября президент США Дональд Трамп в ходе переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

При этом Трамп напомнил о широко разрекламированной операции США, в результате которой аль-Багдади и его заместитель были уничтожены.

«Мы следим за третьим лицом в ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Он должен был занять место главы, но сейчас находится в бегах, чтобы спасти свою жизнь. Но мы взяли его на прицел», — заявил Дональд Трамп.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 октября Вашингтон объявил о ликвидации аль-Багдади на территории Сирии, а позднее сообщил об уничтожении его первого заместителя.

Стоит отметить, что Минобороны России воздержалось от подтверждений информации Белого дома, отметив отсутствие доказательств уничтожения главаря ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Читайте ранее в этом сюжете: Эрдоган ответил на заявление Макрона о том, что блок НАТО «в коме»