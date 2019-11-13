Новый Роздол, , 23:50 — REGNUM Глава правительства Украины Алексей Гончарук прилетел во Львовскую область из-за срыва отопительного сезона в городах Новояворовск и Новый Роздол, сообщило 13 ноября информационное агентство «Укринформ».

Он заявил, что виновные в срыве отопительного сезона будут наказаны, а долги, из-за которых люди остались без отопления, будут погашены.

По словам министра развития общин и территорий Алёны Бабак, в Новояворовске тепло появится не позже 18 ноября.

Делегация также посетит Новый Роздол, где ситуация несколько сложнее — оборудование теплогенерирующего предприятия частично демонтировано.

Политический эксперт Денис Жарких отметил, что долг за отопление в двух городах, которые посетит Гончарук, составляет 4,5 миллиона гривен. При этом перелёт премьер-министра на правительственном самолёте обошёлся украинскому бюджету в 1,5 млн гривен или треть всего долга.

«Наш чудо-премьер мог просто позвонить, а за счёт перелёта погасить на треть долг двух городов, но это только перелёт, сколько его команда там прогуляет, это мы не знаем», — написал он на своей странице в социальной сети Facebook.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ситуация в Новом Роздоле и Новояворовске была признана чрезвычайной. Мэр Нового Роздола и его заместитель ушли в отставку.

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