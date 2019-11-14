Варшава, , 08:49 — REGNUM 13 ноября бывший маршал Сената Республики Польша от правящей партии Право и справедливость Станислав Карчевский высказался по поводу обещания нового маршала Томаша Гродзкого вернуть флаги Евросоюза, отсутствовавшие в кабинете маршала Сената на протяжении четырех лет. Об этом сообщает польское новостное агентство Interia Fakty.

На своей странице в Twitter он написал: «Мне смешно от этой наглой лжи, от того, что флаги ЕС якобы вернулись в кабинет маршала. На протяжении всего срока моего пребывания на посту они там находились. Вот несколько фото, найденных в интернете, в качестве доказательства».

Как отмечает новостное агентство, на этих фото на заднем плане видны флаги Евросоюза.