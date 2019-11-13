Архангельск, , 23:17 — REGNUM Президиум политсовета «Единой России» в Архангельской области покинул один из основателей партийного движения в регионе Виталий Фортыгин. Его полномочия прекращены решением региональной конференции ЕР, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Виталий Фортыгин отметил, что выход из президиума политсовета — его личное решение, продиктованное не только требованиями Устава Партии, но и необходимостью обновления руководящих органов реготделения. При этом политик подчеркнул, что, безусловно, не намерен отстраняться от партийной работы.

Комментируя ротацию в президиуме политсовета партии, губернатор Игорь Орлов отметил, что сегодня в «Единой России» продолжается донастройка руководящих органов, в том числе и в Архангельском региональном отделении.

«Сегодня из президиума в рамках ротации ушел Виталий Сергеевич Фортыгин, но я абсолютно уверен, что этот человек никогда не останется в стороне от партии и партийной работы. Огромная благодарность ему за большой труд и огромный вклад в становление регионального отделения «Единой России», работу, которую я уверен, еще будет много лет делать в интересах Архангельской области и нашей партии», — сказал глава региона.

Напомним, Фортыгин дважды возглавлял региональное отделение. Первый раз его избрали на пост председателя 11 сентября 2000 года, когда партия носила название «Единство». С июля 2008 года по июнь 2011 года являлся секретарем регионального политического совета регионального отделения партии «Единая Россия». А в 2016 снова возглавил региональное отделение. В 2018 году он сложил свои полномочия.