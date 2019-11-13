Киев, , 23:16 — REGNUM Протестующие против открытия рынка земли на Украине напали у стен Верховной рады на депутата от партии «Слуга народа» Жана Беленюка. Видео инцидента опубликовал 13 ноября телеканал «Наш».

Депутата начали толкать и кричать ему «Ганьба!» (позор — ИА REGNUM). На помощь парламентарию пришла полиция, которая вывела его из толпы.

Напомним, украинский борец Беленюк был одним из 240 парламентариев, проголосовавших за введение на Украине рынка земли.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил депутатов за голосование по вопросу рынка земли и заявил, что это решение войдёт в историю Украины.

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