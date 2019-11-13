Ла-Пас, , 23:09 — REGNUM Временный президент Боливии Жанин Аньес заявила, что намерена аннулировать решение конституционного суда страны, которое позволяет неограниченное число раз переизбирать руководство республики. Соответствующее заявление она сделала в специальном телеобращении.

По словам Аньес, у нее есть две основные цели на посту временного президента — отменить неконституционное судебное решение от 28 ноября 2017 года и провести всеобщие выборы в кратчайшие сроки.

Речь идет о решении конституционного суда, которое позволило свергнутому президенту Боливии Эво Моралесу баллотироваться на выборах 20 октября. Противники Моралеса говорили, что это был один из самых главных ударов по демократии в Боливии, так как еще на референдуме 2016 года большинство граждан высказалось против проекта конституционной реформы, допускающей неограниченное переизбрание президентов.

Что касается выборов, то Аньес утверждает, что проведет их прозрачно в рамках действующего законодательства с участием всех кандидатов, которые отвечают конституционным требованиям.

Интрига в том, что если отменить решение конституционного суда не удастся, то Моралес, который сбежал в Мексику, вполне может выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих выборах.