Варшава, , 00:00 — REGNUM 13 ноября во время своего заседания Сенат сформировал 15 постоянных комиссий и их составы. Об этом сообщает польское новостное агентство Interia Fakty.

В польском Сенате Senat.gov.pl

Помимо уже ранее созданной Комиссии по уставам, этике и сенаторским вопросам были сформированы следующие комиссии: по бюджету и государственным финансам; по национальной экономике и инновациям; по национальной обороне; по правам человека; по законности и петициям; по сельскому хозяйству и развитию сельских поселений; по территориальному самоуправлению и государственному управлению; по делам семьи и социальной политике; по охране окружающей среды; по вопросам здравоохранения.

За создание вышеперечисленных комиссий проголосовали 97 сенаторов, никто не был против и никто не воздержался от голосования.