Киев, , 23:10 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил депутатов Верховной рады Украины за поддержку закона о рынке земли. Соответствующее видео появилось 13 ноября на официальной странице Зеленского в социальной сети Facebook.

«Я хочу поблагодарить каждого нашего депутата из «Слуги народа». Сегодня была очень сложная робота. Мы сегодня сделали… я думаю, я и вы даже не представляем, что отменили действительно экономическое рабство. Каждый украинец станет владельцем своей земли», — сказал Зеленский.

Он отметил, что голосование за открытие рынка земли войдёт в учебники истории Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Верховной рады Украины от фракции «Слуга народа» Никита Потураев заявил, что отмена моратория на продажу земли позволит Украине окончательно похоронить коммунизм и свести счёты с Владимиром Лениным и Иосифом Сталиным.

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