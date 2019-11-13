Киев, 13 ноября 2019, 23:10 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил депутатов Верховной рады Украины за поддержку закона о рынке земли. Соответствующее видео появилось 13 ноября на официальной странице Зеленского в социальной сети Facebook.
Он отметил, что голосование за открытие рынка земли войдёт в учебники истории Украины.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Верховной рады Украины от фракции «Слуга народа» Никита Потураев заявил, что отмена моратория на продажу земли позволит Украине окончательно похоронить коммунизм и свести счёты с Владимиром Лениным и Иосифом Сталиным.
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