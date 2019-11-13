Вашингтон, , 22:58 — REGNUM Военное ведомство США намерено в ближайшие годы разместить в Европе дополнительное число истребителей пятого поколения F-35 для выполнения программы по «сдерживанию России», сообщает 13 ноября телеканал Fox News со ссылкой на генерала ВВС США Джеймса Холмса.

По его словам, Пентагон планирует направить в Европу не менее 50 истребителей F-35, чтобы вместе с союзниками США по НАТО общее число истребителей пятого поколения составило не менее ста единиц, что считается необходимым для «сдерживания России».

Места размещения новых эскадрилий ВВС США в Европе не указывались, однако, скорее всего, это будет Прибалтика или Польша.

Телеканал утверждает, что эти планы должны быть осуществлены в начале 2020-х годов и сейчас идёт подготовка к их реализации.

Как сообщало ИА REGNUM, в планах США и НАТО числится перевооружение ВВС ядерными бомбами уменьшенной мощности, которые могут быть доставлены к целям не только бомбардировщиками, но и обычными истребителями.

Истребитель-бомбардировщик пятого поколения F-35 разработан как малозаметный боевой самолёт, способный преодолевать зоны современной ПВО.

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