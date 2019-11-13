Москва, , 22:52 — REGNUM Не исключено, что конгрессмены одобрят импичмент президенту США Дональду Трампу, несмотря на значительное число республиканцев в сенате, заявила 13 ноября сотрудник Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН Мария Солянова в эфире Sputnik.

Солянова «В Республиканской партии тоже присутствуют различные мнения, и там есть те, кто критически настроен в отношении Трампа и выступает в поддержку этого расследования».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 ноября в Конгрессе начались публичные слушания по поводу инициативы демократов объявить импичмент Трампу. На мероприятии присутствует много журналистов, однако сам глава государства процесс не отслеживает из-за большой занятости.

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