13 ноября 2019 | Время чтения 5 мин

Марьян Сидорив, , 22:41 — REGNUM Я бы даже не касался этой темы, если бы не невежество (переходящее в политическую глупость) и двойной стандарт, буйной волной пронесшийся в заявлениях украинской правящей политической силы. Невежество уже давно вызывает возмущение: «и эти люди запрещают нам ковыряться в носу» — как выражается одна моя очень юная (6 лет) подружка.

Зеленский

Двойной стандарт всегда вызывает омерзение. Украинский вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба дал интервью каналу РБК-Украина. В нем, скорее всего невольно, он диагностировал основной принцип восприятия внешнего мира украинскими политиками — «дерганье». С акцентом на политическую историю суверенной Украины и необходимости интеграции в НАТО он заметил:

«У нас то многовекторность, то перечень стратегических партнеров, то внеблоковость, то евроинтеграция, то единое экономическое пространство… Ничто не повредило внутреннему развитию Украины и ее позициям в мире больше, чем ее постоянное дерганье».

В принципе — это и есть диагноз: конфетка в проруби. Вице-премьер забыл или не знает, что в основе украинской суверенности, а значит и места во внешнем мире, лежит намерение

«стать в будущем постоянно нейтральным государством, которое не принимает участия в военных блоках и придерживается трех неядерных принципов: не принимать, не производить и не приобретать ядерного оружия» (« Декларация о государственном суверенитете Украины», статья IX, абзац 5 ).

Декларация была принята еще в эпоху УССР (16 июля 1990 года), но главный государственнообразующий документ, «АКТ провозглашения независимости Украины», является «осуществлением» Декларации, что прямо указано в преамбуле Акта.

Конституция Украины создана «руководствуясь Актом провозглашения независимости Украины от 24 августа 1991 года, одобренным 1 декабря 1991 всенародным голосованием».

Но тогда всё, что фальсифицирует постоянно нейтральный статус государства (чем и является вступление в военно-политический блок) — это и есть «дерганье» в разные стороны от базового принципа. Но историческое знание и логика — это явно не сильная сторона вице-премьера. В принципе с тезисом Кулебы можно было бы и согласиться, если бы практически в то же время другой из столпов «Слуги народа» Александр Корниенко не показал практически мастер-класс такого «дерганья».

10 ноября новый председатель партии «Слуга народа» заявил, что эта политическая сила отказывается от либертарианства и будет искать новую идеологическую конструкцию ради единства членов партии с противоположными взглядами. И, по словам ныне главного «слуги», новая идеология будет содержать элементы конкурирующих, а по ряду позиций — противоположных идеологий: либерализма, консерватизма и социализма. Ну ладно, что такое «либертарианство» — мало кто среди слуг знал вообще, и экстракт постулатов этой политической философии использовался для прикрытия основного направления экономической деятельности ЗЕ-команды — «все продать». Так что либертарианства совсем не жаль! Но КАК? Как, даже с точки зрения первоклассника в школе политологии, можно закоктейлить в одном стакане либерализм и социализм? Либерализм это политическая философия прав и личных свобод индивидуума в производстве и распределении, социализм — государственного контроля над экономикой, средствами производства и распределением ресурсов. Это несовместимые идеологии. Социализм в окружении либерализма — это девственница в публичном доме. Но тогда — во что собираются превратить «Слуг народа» их кормчие, провозгласившие «смену курса» (или «смену дрейфа конфетки в проруби»)? Хотя, какой это «дрейф»? Это уже хаотическое метание! Или, если хотите, «борьба с дерганьем» в исполнении нынешней власти: «метод газеты» — здесь читаем, а здесь селедку чистим. Корниенко назвал это «человекоцентризмом», хотя немец Отто Киркхаймер еще в 1966 году дал характеристику такой сходки: «партия-хватай-всех» (catch-all party). Это не идеологические партии, а именно «сходки», стремящиеся в канун выборов сплотить вокруг себя как можно больше избирателей разной социальной, этнической и т. п. принадлежности, идеологической ориентации, с разными интересами. Идеология здесь ни при чем. Особенно для украинского гражданина эпохи суверенности, который всей своей шкурой уже давно понял: под какой бы идеологией не пришла новая власть, это означает одно — будут грабить. И пока еще никто не обманул ожидания народа. Но ладно, народ достоин избранных ими лидеров. Ведь эту лапидарную мысль Джорджа Оруэлла:

«Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники»

— еще никто не отменял. Но хочется спросить: а куда вы лезете, «молодые лица украинской политики» со своим либерально-социалистическим интеллектом и кулебовской исторической логикой? С кем вы собираетесь дискутировать? С французом Эммануэлем Макроном, магистром Университета Нантера, защищавшегося по Маккиавели (политическая история) и Гегелю (логика)? И магистром Парижской школы политических исследований, защищавшемуся по специальности «Общественное руководство и экономика»? Или с уже издевающимся над Украиной венгром Виктором Орбаном, стажировавшимся в Пэмброк-колледже (Оксфорд) у академика Збигнева Пелчинского? Или даже с молдаванкой Майей Санду, выпускницей Школы государственного управления имени Джона Кеннеди при Гарвардском университете? Она с удовольствием переключит внимание (и помощь) Европы на свою страну.

«Молодые лица», эти ребята — и Макрон, и Орбан, и Санду и все остальные — прекрасно знают, что такое интеллект, логика, идеология и политическое предназначение. Нет, разговаривать они будут и даже улыбаться, похлопывая по плечу. По другому не разговаривают с теми, которые из популярной политической силы в стране стремительно превращаются в ее ликвидационную комиссию. Последняя фраза — это первая и эмоциональная реакция на то, что только что (15:21 по киевскому времени) депутаты Рады («Слуги народа» практически единогласно) проголосовали в первом чтении за проект закона об обороте сельскохозяйственных земель, позволяющем сосредотачивать в одних руках 210 тысяч гектар земли.