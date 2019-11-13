Киев, 13 ноября 2019, 22:55 — REGNUM Экс-президент Украиын Пётр Порошенко обрадуется смене руководства Государственного бюро расследований (ГБР) Украины, заявил глава ведомства Роман Труба, сообщило 13 ноября информационное агентство УНИАН.
Он отметил, что в данный момент ГБР является единственной структурой, которая расследует дела с участием Порошенко.
Труба уточнил, что Прошенко пока что проходит свидетелем в 13 уголовных производствах. Он также выразил уверенность, что после назначения нового руководства ГБР эти дела развалятся.
Напомним, ранее профильный парламентский комитет рекомендовал Верховной раде Украины принять во втором чтении и в целом законопроект о перезапуске ГБР.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее ГБР в рамках расследования «турне» Порошенко на Мальдивы, получило доступ к его электронным декларациям за 2014−2019 годы.
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