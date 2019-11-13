Киев, , 22:55 — REGNUM Экс-президент Украиын Пётр Порошенко обрадуется смене руководства Государственного бюро расследований (ГБР) Украины, заявил глава ведомства Роман Труба, сообщило 13 ноября информационное агентство УНИАН.

Он отметил, что в данный момент ГБР является единственной структурой, которая расследует дела с участием Порошенко.

«ГБР пока единственный правоохранительный орган, который расследует эти дела. Я действительно сказал на комитете, что Порошенко будет радоваться, когда директора ГБР Трубу снимут с этой должности, потому что я руководитель единственного правоохранительного органа, который расследует производства, где фигурирует пятый президент Украины», — рассказал чиновник.

Труба уточнил, что Прошенко пока что проходит свидетелем в 13 уголовных производствах. Он также выразил уверенность, что после назначения нового руководства ГБР эти дела развалятся.

Напомним, ранее профильный парламентский комитет рекомендовал Верховной раде Украины принять во втором чтении и в целом законопроект о перезапуске ГБР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ГБР в рамках расследования «турне» Порошенко на Мальдивы, получило доступ к его электронным декларациям за 2014−2019 годы.

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