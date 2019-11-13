Лондон, , 22:35 — REGNUM Нота направлена в британский МИД в связи с высказыванием главы штаба обороны Великобритании генерала Николаса Картера, сообщили 13 ноября в Посольстве РФ.

Уточняется, что нота направлена в Форин-офис накануне, 12 ноября. Таким образом российская сторона отреагировала на антироссийские высказывания Картера, которые прозвучали 10 ноября на канале «Би-би-си».

Затем в Sunday Telegraph вышла статья «Безрассудная Россия может случайно начать новую войну» с высказыванием Картера.

Суть заявлений Картера в том, что Россия якобы может довести отношения с Британией до войны. Симптомы этой опасности британский генерал видит в помощи России сирийскому правительству и в гуманитарных проектах в Африке.

Также британский генерал публично согласился с мнением, будто «Великобритания находится в состоянии кибервойны » с РФ. Если верить этой версии, то Россия занимается «деморализацией британского общества» и пытается помешать избирательной кампании.

«Рассматриваем подобные высказывания, прозвучавшие из уст наиболее высокопоставленного британского военнослужащего, как ущербные и безрассудные», — заявили в посольстве.

Москва ждёт от Лондона объяснений: действительно ли Картер говорил от лица Британии?