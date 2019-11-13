Хмеймим, Сирия, , 22:33 — REGNUM Российские боевые вертолёты продолжили воздушное патрулирование приграничной зоны на северо-востоке Сирии, сообщил 13 ноября на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков.

По его информации, воздушное патрулирование осуществлялось по маршруту Камишлия — Дейрун-Ага.

Исходя из видеоматериалов, показанных телеканалом Вооруженных сил РФ «Звезда», воздушное патрулирование границы Сирии и Турции проводится с участием ударных вертолётов Ми-24 и Ми-35, а также транспортно-боевых вертолётов Ми-8.

В их задачу также входит воздушное прикрытие совместных патрулей российских и турецких военных, а также конвоев с гуманитарной помощью.

Кроме того, что подразделения российской военной полицией продолжили патрулирование на северо-востоке Сирии по маршрутам Кобани-Синджар, Айн-Иса — Свейдия — Кабира, Аджами — Каракозак, Аджами — Мембидж.

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