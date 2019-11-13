Симферополь, , 22:20 — REGNUM Депутат Государственной думы РФ Наталья Поклонская («Единая Россия») подготовила депутатский запрос на имя Генерального прокурора России с требованием проведения экстренной проверки в «Артеке» — ситуация, по мнению депутата, требует самых жёстких мер реагирования. Об этом 13 ноября заявила, комментируя очередной, уже второй за последнее время, случай смерти ребёнка в международном детском центре.

Международный детский центр Артек. Крым Максим Додонов © ИА Красная Весна

Депутат напомнила, что «Артек» всегда был визитной карточкой Крыма, и случаи смерти детей в лагере должны получить соответствующую оценку.

«Чья вина, чьё упущение и чья халатность — это вопросы, на которые в ближайшее время обязаны прозвучать ответы. Ситуация выглядит дико и заслуживает самых жёстких мер реагирования», — подчеркнула Поклонская.

Экс-прокурор Крыма также рассказала, что её дочь отдыхала в «Артеке» и, по словам Поклонской, «от всех болезней там была одна таблетка — леденец от боли в горле». Однако это было в период восстановления лагеря, с того момент прошло уже много времени.

«Мной подготовлен депутатский запрос на имя Генерального прокурора России с требованием в экстренном порядке провести комплексную проверку силами центрального аппарата ведомства. Виновные должны быть найдены и наказаны, а систему нужно перестроить», — подчеркнула депутат Госдумы, пообещав также приехать в «Артек», чтобы убедиться, что все меры для безопасности детей приняты.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 ноября школьница, приехавшая из Махачкалы на отдых в «Артек», легла спать, а утром была обнаружена без признаков жизни. СК возбудил уголовное дело, его расследует Центральный аппарат ведомства.

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