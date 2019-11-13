Вашингтон, , 22:18 — REGNUM Пятикратное увеличение объёмов торговли, истребители F-35 и закупка российских ЗРС С-400 станут темами переговоров президентов США и Турции, заявил 13 ноября журналистам американский президент Дональд Трамп.

По его словам, Трамп хочет предложить Эрдогану увеличить объёмы торговли с $20 до $100 млрд.

«Это будет прекрасно для Турции и хорошо для нас», — сказал Трамп перед началом своей встречи с Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Кроме того, президент США заявил, что будет обсуждать ситуацию с С-400 и F-35, но воздержался от подробностей.

Как сообщало ИА REGNUM, закупка Турцией российских систем ПВО вызвала обострение в отношениях Анкары и Вашингтона. В США заблокировали участие Турции в программе истребителей пятого поколения F-35, несмотря на финансирование Турцией программы разработки этого самолёта.

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