Мехико, , 22:47 — REGNUM Министерство внутренних дел Мексики выдало бывшему президенту Боливии Эво Моралесу и ещё двум чиновникам из его правительства, находящимся в Мексике в убежище, гуманитарные визы. Об этом сообщает мексиканское агентство La Jornada.

Помимо Моралеса, гуманитарные визы получили его бывший вице-президент Альваро Гарсия и бывшая министр здравоохранения Габриэла Монтаньо.

В министерстве объяснили, что с выдачей визы пребывание Моралеса в стране легализовано.

Глава мексиканского МВД Ольга Санчес заверила, что предоставление визы Моралесу не отразится на отношениях Мексики с США.