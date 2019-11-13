Киев, , 22:31 — REGNUM На Украине сформировались два «локомотива», которые мчатся навстречу друг другу, заявил экономист Алексей Кущ, комментируя решение Верховной рады открыть рынок земли. Об этом он написал 13 ноября на своей странице в социальной сети Facebook.

«Первый несущийся «локомотив» — это скрытые драйверы открытия рынка земли — крупные агрохолдинги и западные финансовые спекулянты, которые хотят получить дополнительный актив», — рассказал эксперт.

Он отметил, что сейчас доходы от земляной ренты оседают внутри Украины, а после открытия рынка земли они будут выводиться за рубеж. Украина станет «резервуаром», из которого будут выкачиваться деньги в пользу десятков иностранных пенсионных, венчурных и инвестиционных фондов.

«Второй «локомотив» — это фермеры, обычные крестьяне. Украина не настолько урбанизирована, как другие европейские страны, и у нас очень большая прослойка сельского населения. На Украине в сёлах проживает 12 миллионов человек. И эти два «локомотива» могут реально столкнуться, и может произойти колоссальный социальный взрыв», — считает Кущ.

Он добавил, что президент Украины Владимир Зеленский играет роль «стрелочника», который пытается переключить стрелки и не допустить столкновения локомотивов.

«Пока у него не очень это получается: во-первых, стрелки постоянно клинит, а во-вторых, он просто не замечает, что колея-то одна и развести эти локомотивы по разным путям невозможно», — считает экономист.

По мнению эксперта, рынок земли на Украине следует вводить постепенно. Сначала нужно разрешить продажу земли физическим лицам-гражданам Украины, которые хотят обрабатывать землю, но не более 500 или 1000 га земли в одни руки.

Кроме того, крупнейшими выгодополучателями рынка земли должны стать негосударственные пенсионные фонды, поскольку в условиях демографической катастрофы и массовой трудовой миграции солидарная пенсионная система Украины не работает, считает экономист.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Верховная рада приняла в первом чтении закон об открытии рынка земли. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук назвал это решение шагом от «феодализма» к рыночным отношениям.

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