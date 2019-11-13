Бразилиа, , 21:30 — REGNUM Премьер-министр Индии Нарендра Моди приедет в Москву для участия в торжествах в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Нарендра Моди Narendra Modi

Об этом глава правительства Индии заявил 13 ноября в столице Бразилии в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.

«Вы пригласили меня приехать в мае на празднование 75-й годовщины. Я с удовольствием приеду и встречусь с вами», — сказал Моди российскому президенту.

При этом премьер-министр Индии подчеркнул, что рад встречам с Путиным, в ходе которых можно обсудить и двусторонние отношения, и вопросы международной политики.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 ноября лидеры стран БРИКС встретились на саммите в столице Бразилии.

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