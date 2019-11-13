Екатеринбург, , 21:24 — REGNUM В екатеринбургской гордуме согласовали изменение процедуры по присвоению звания почётного гражданина города. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе думы.

Предполагается, что окончательное решение по присвоению звания будут принимать депутаты. Комиссия при администрации города представит гордуме кандидатуры, но именно парламентариям, а не мэрии, предстоит решить, кого же наградить из предложенного списка.

Новую процедуру одобрила комиссия по местному самоуправлению.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году награду получил президент группы «Синара» и глава совета директоров Трубной металлургической компании Дмитрий Пумпянский. Миллиардер обогнал по голосам скульптора Константина Грюнберга.

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