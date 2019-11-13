* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Джелалабад, Афганистан, , 22:51 — REGNUM 12 ноября официальные представители Национальной армии Афганистана на территории афганской провинции Нангархар (столица провинции — г. Джелалабад) заявили, что на территории этого региона 45 членов ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), включая женщин и детей, сдались Национальным силам безопасности и обороны.

По сообщению афганского новостного издания «Bakhtar News Agency», члены ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сдались Национальным силам безопасности и обороны в ходе проведения последними специальной операции на территории уезда Ачин провинции Нангархар.

Официальные представители Национальной армии Афганистана на территории афганской провинции Нангархар выразили надежду, что другие члены ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) последуют их примеру и тоже сложат оружие.

На данный момент официальные представители ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали данную информацию.