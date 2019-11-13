Копенгаген, , 23:42 — REGNUM В гренландской партии «Атассут» сменился лидер, а вместе с ним и позиция партии по отношению к идее полной независимости острова от Дании: «Атассут» от нее отказалась.

Отныне партия будет выступать за сохранение единого государства. Согласно новому председателю Аккалу Йеримиассену, продвижение идеи полной независимости Гренландии было «серьезной ошибкой». «Мы не будем тратить свои ресурсы ради получения независимости, мы потратим их на преобразование нашей страны. Мы окружены сильными державами, и мы нуждаемся в Дании. Лучшим вариантом для Гренландии будет сохранить нынешний статус», — заявил глава «Атассут». Об этом пишет датская газета Jyllands-Posten (Юлландс-Постен).

Депутат датской Консервативной партии Расмус Ярлоу в связи с этим написал в своем твиттер-аккаунте, что рад изменению курса «Атассут». «Разумно. Гренландия может очень много получить от сотрудничества с Данией, если перестанет постоянно угрожать своим отделением», — заявил парламентарий.