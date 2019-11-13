Кандагар, Афганистан, , 22:49 — REGNUM 12 ноября высокопоставленный командир Национальной армии Афганистана на юге страны заявил, что на территории провинции Кандагар (столица провинции — г. Кандагар) в результате операции, проведенной Национальными силами безопасности и обороны, было ликвидировано по меньшей мере 11 боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), еще шесть получили ранения различной степени тяжести.

По сообщению афганского новостного издания «Bakhtar News Agency», операция Национальных сил безопасности и обороны Афганистана по уничтожению талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) была проведена на территории уездов Маиванд и Шах-Вали-Кот провинции Кандагар.

По словам высокопоставленного командира Национальной армии Афганистана на юге страны, среди талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), ликвидированных в результате операции Национальных сил безопасности и обороны, числятся несколько граждан других государств.

На данный момент официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали данную информацию.