Кабул, , 23:35 — REGNUM 12 ноября официальный представитель Министерства иностранных дел Китайской Народной Республики заявил, что Пекин поддерживает постоянные контакты со всеми сторонами, заинтересованными в проведении предстоящей встречи по мирному урегулированию в Афганистане.

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», представитель МИД Китая выразил всецелую поддержку мирному процессу в Афганистане и переговорам по прекращению военных действий между всеми заинтересованными сторонами, включая движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Представитель внешнеполитического ведомства Китая добавил, что Пекин готов предоставить платформу для диалога и обмена мнениями между всеми сторонами, заинтересованными в урегулировании конфликта в Афганистане, и тем самым оказать посильное содействие мирному процессу в этой стране.

Изначально предполагалось провести переговоры по мирному урегулированию в Афганистане в столице Китая в конце октября, однако проведение этой встречи было отложено.

Ожидается, что Пекин огласит новую дату встречи в ближайшее время.