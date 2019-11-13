Иерусалим, , 21:00 — REGNUM Число ракет, выпущенных по израильской территории из сектора Газа, достигло 360 единиц, сообщает 13 ноября пресс-служба армии обороны Израиля.

По данным израильских военных, с утра 12 ноября до 17:30 13 ноября были зафиксированы пуски 360 ракет.

«С утренних часов вчерашнего дня до 17:30 сегодняшнего вечера около 360 ракет были выпущены с территории сектора Газа в сторону Израиля», — указано в сообщении пресс-службы.

Военные уточняют, что порядка 60% палестинских ракет упали в пустынной местности.

Как сообщало ИА REGNUM, крупнейшее за последние несколько месяцев обострение обстановки между Израилем и палестинским анклавом произошло после ликвидации в ночь на 12 ноября израильскими военными одного из командиров группировки «Исламский джихад» Бахи Абу аль-Ата.

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