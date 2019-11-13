Бразилиа, , 20:59 — REGNUM Сторонники провозгласившего себя президентом лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо предприняли попытку захвата посольства страны в Бразилии, передаёт 13 ноября Folha de S.Paulo.

По сообщению издания, около 20 одинаково одетых людей спортивного телосложения проникли на территорию посольства. Вскоре перед зданием представительства возник стихийный митинг, в ходе которого полиция задержала несколько человек.

В ряде СМИ появилась информация о том, что дипломаты самостоятельно впустили сторонников Гуайдо на территорию посольства, однако временный поверенный в делах Венесуэлы в Бразилии Фредди Мереготе опроверг данную информацию.

Управление государственной безопасности администрации президента Бразилии сообщило, что силы правопорядка принимают меры для мирного разрешения ситуации и её нормализации. Там также подчеркнули, что власти Бразилии никаким образом не причастны к инциденту.

Напомни, ранее сегодня в МИД Венесуэлы сообщили, что неизвестные пытаются захватить здание посольства страны в Бразилии.

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