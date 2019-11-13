Вашингтон, 13 ноября 2019, 20:53 — REGNUM Смотреть трансляцию слушаний по импичменту американскому президенту Дональду Трампу некогда, сообщила журналистам его пресс-секретарь Стефани Гришам.
Она пояснила, что президент «работает» и трансляцию не смотрит.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Конгрессе 13 ноября начались публичные слушания по вопросу импичмента Трампу. Событие транслируется американскими СМИ, в зале находятся журналисты ведущих телеканалов.
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