Вашингтон, 13 ноября 2019, 20:53 — REGNUM Смотреть трансляцию слушаний по импичменту американскому президенту Дональду Трампу некогда, сообщила журналистам его пресс-секретарь Стефани Гришам.

Она пояснила, что президент «работает» и трансляцию не смотрит.

«У него проходят встречи в Овальном кабинете».
Гришам

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Конгрессе 13 ноября начались публичные слушания по вопросу импичмента Трампу. Событие транслируется американскими СМИ, в зале находятся журналисты ведущих телеканалов.

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