Мадрид, 13 ноября 2019, 20:29 — REGNUM В испанской Долине павших продолжатся эксгумации после выноса из мавзолея останков диктатора Франсиско Франко, 13 ноября передает агентство Reuters.
По сообщению руководства некрополя под Мадридом, в настоящий момент ими получен 31 запрос на перезахоронение.
Специалисты планируют «оценить возможность обнаружения, идентификации и извлечения останков захороненных лиц с уважением прав третьих лиц».
Читайте также: Премьер-министр Испании приветствовал перезахоронение Франко