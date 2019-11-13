Ашхабад, , 20:28 — REGNUM Туркменская правительственная делегация во главе с заместителем министра образования Акнабат Атабаевой принимает участие в Парижском форуме мира, проходящем в столице Франции в эти дни, передает «Туркменистан: золотой век».

Участники международного мероприятия обсуждают проекты, касающиеся глобального развития, поддержания мира и безопасности, проблем экологии и инклюзивной экономики, а также культуры и образования.

По итогам форума конкурсная комиссия должна будет отобрать 10 из 120 представленных проектов, которые получат поддержку от международного сообщества, а итоги их реализации делегаты рассмотрят на третьем Парижском форуме мира.