Пхеньян, , 23:58 — REGNUM Власти Швеции заявили, что в стране не осталось ни одного северокорейского рабочего, которых следовало бы депортировать в рамках исполнения резолюции Совета Безопасности ООН №2397. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Правительство Швеции направило в ООН доклад с данными об отсутствии рабочих из КНДР, что полностью соответствует резолюции. В прошлом году на территории страны проживало восемь человек из Северной Кореи с разрешением на работу, однако они покинули страну добровольно.

В соответствии с резолюцией, все члены ООН обязаны депортировать северокорейских рабочих до конца 2019 года. Подобные жёсткие меры были приняты в конце 2017 года после череды ракетных испытаний в нарушение предыдущих резолюций Совета Безопасности. Ранее Пхеньян использовал рабочих как источник ценной иностранной валюты, необходимой для контрабандной торговли с зарубежными странами и развития ракетно-ядерных технологий.