Йошкар-Ола, , 20:06 — REGNUM Никто из членов правительства не имеет права распоряжаться своим здоровьем в ущерб здоровью окружающих. С этого глава Марий Эл Александр Евстифеев начал заседание оргкомитета по подготовке к 75-летию Победы, сообщили ИА REGNUM в правительстве республики.

Оказалось, что речь шла о прививках от гриппа.

«11 ноября президент России Владимир Путин выяснил, что только три министра сделали себе прививку от гриппа, хотя сезон вакцинации уже подходит к концу. Президент предупредил членов правительства, что невыход на работу в связи с заболеванием гриппом будет расцениваться как самострел», — напомнил Евстифеев.

Он поручил министру здравоохранения региона Марине Паньковой подготовить список тех чиновников, кто уже прошел вакцинацию.

«Он будет коротким, я вас уверяю. Мне одного дня хватило, чтобы поручение президента исполнить. Вам я отдаю два дня», — сказал глава республики и добавил, что глава государства прививку сделал.

ИА REGNUM напоминает, по состоянию на 11 ноября в Марий Эл вакцинация проведена в отношении 265 732 человек, что составляет 38,9% от всего населения республики.