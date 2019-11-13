Душанбе, , 20:01 — REGNUM Президент Таджикистана Эмомали Рахмон принял в своей резиденции бывшего главу Афганистана Хамида Карзая, который прибыл в Душанбе с дружественным визитом сегодня, 13 ноября, сообщает пресс-служба главы Таджикистана.

Встреча Эмомали Рахмонова с бывшим прзидентом Афганистана Хамидом Карзаем Пресс-служба президента Таджикистана

Как сказано в официальном сообщении, Рахмон приветствовал «высокочтимого гостя» и «выразил радость возможностью лицезрения и встречи».

Стороны обсудили ряд вопросов, касающихся сотрудничества двух граничащих стран, сегодняшней ситуации, складывающейся в Афганистане, а также перспективы расширения афганской экономики и меры по обеспечению безопасности в регионе.

Эмомали Рахмон и Хамид Карзай согласились, что на борьбу с экстремизмом, терроризмом и незаконным оборотом наркотиков необходимо направить все возможные ресурсы.

Читайте также: Власти Таджикистана заявили об угрозе прорыва границы с Афганистаном