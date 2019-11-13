Стокгольм, , 23:41 — REGNUM В парламенте Швеции во время своего выступления лидер партии Шведских демократов Джимми Окессон сделал выпад в отношении члена Социал-Демократов и министра юстиции Моргана Йоханссона. Это произошло, когда Джимми Окессон комментировал работу правительства по борьбе с ростом насилия. Об этом 13 ноября заявила шведская газета Fria Tider.

В ходе дебатов лидеров парламентских партий, состоявшихся 13 ноября, руководитель Шведских демократов объявил, что ожидает принятия к рассмотрению заявления своей партии о вынесении вотума недоверия министру юстиции Моргану Йоханссону.

По словам спикера палаты Андреаса Норлена, голосование по внесенному предложению будет проведено 15 ноября.

Во время своего выступления Джимми Окессон использовал резкие выражения, давая оценку работе Моргана Йоханссона. По словам Окессона, политика правительства по предотвращению насилия и преступности в Швеции не привела ни к каким результатам.

«Единственный результат, который может быть, — это то, что все стало только хуже», — заявил Окессон, который также выразил сомнения в компетентности министра.