Брюссель, , 19:44 — REGNUM В названии должности еврокомиссара, ответственного за сферу миграции, будет указано, что он отвечает также за «продвижение европейского образа жизни» — соответствующее решение приняла глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает Il Fatto Quotidiano в среду, 13 ноября.

Ранее предполагалось внести в название этой должности другую правку и поручить данному комиссару «защиту» упомянутого образа жизни.

Однако в среде европейской бюрократии началась полемика по поводу уместности такого названия, и фон дер Ляйен приняла компромиссное решение.