Бразилиа, , 19:43 — REGNUM Самолёт президента России Владимира Путина приземлился в Бразилии, где начинается работа саммита БРИКС, сообщает 13 ноября пресс-служба Кремля.

В ходе саммита президент РФ проведёт ряд двусторонних встреч с лидерами других стран БРИКС.

Напомним, саммит БРИКС с участием лидеров Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР начинает работу 13 ноября в бразильской столице. В ходе него запланированы мероприятия бизнес-форума БРИКС и двусторонние переговоры на высшем уровне.

В 2020 году председательство в БРИКС перейдет к России.

Владимир Путин встретится с главой госсовета Китая Си Цзиньпином, премьер-министром Индии Нарендрой Моди, с президентом Бразилии Жаиром Болсонару.

Президент России должен выступить в ходе открытой части саммита БРИКС, рассказать о приоритетах будущего председательства России в объединении, которое начнётся в 2020 году.

Кроме того, в закрытой части саммита Владимир Путин оценит разрушительные действия США в сфере стратегической безопасности, а также выскажется о роли ВТО в мировой экономике.

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