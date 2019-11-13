13 ноября 2019 | Время чтения 3 мин

Марат Крайнов, , 19:34 — REGNUM Компания Facebook, ссылаясь на свою политику защиты данных, начала массово удалять посты, содержащие информацию о предполагаемом информаторе, чья жалоба привела к началу процедуры импичмента президента Трампа. Похоже, социальная сеть и её глава Марк Цукерберг наивно пытаются развеять миф о том, что интернет «всё помнит» и удалить ничего невозможно.

«Волшебник» Цукерберг: глава Facebook пытается провернуть очередной фокус Newspunch.com

В 1983 году известный иллюзионист Дэвид Копперфильд на глазах сотен тысяч зрителей и телезрителей совершил настоящее волшебство: по его воле со своего постамента исчез один из главных символов США — статуя Свободы. Изумлённые наблюдатели не могли поверить своим глазам… Но даже они понимали, что это всего лишь трюк и никуда статуя не исчезала, а иллюзионист всех обманул.

В наше время другой «волшебник» — Марк Цукерберг, основатель и глава Facebook — пытается провернуть тот же фокус с миллиардами пользователей социальной сети. Но трюк, который он задумал, связан с попыткой удалить не материальный объект, а информацию, что сегодня сделать гораздо сложнее.

Некоторое время назад в Facebook стали распространяться данные о предполагаемом информаторе, подавшем жалобу на президента США Дональда Трампа после телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским. Напомним, что этот разговор стал причиной запуска процедуры импичмента главы Белого дома. Сенаторы-демократы обвинили республиканского президента в превышении должностных полномочий. Якобы Трамп, используя свое положение, оказывал давление на украинское руководство.

Чтобы это опровергнуть, американский лидер потребовал опубликовать стенограмму своего разговора. И хотя она не подтвердила обвинений, это уже никому не было интересно, процедура импичмента запущена, а мы наблюдаем за развитием событий. Но дела американского истеблишмента не так интересны, как реакция на события крупнейшей в мире социальной сети.

В конце октября одиозное правоцентристское издание США RealClearInvestigations поделилось с пользователями именем якобы реального осведомителя. Речь шла о сотруднике ЦРУ Эрике Чарамелле. Затем уже другие имя и фотографии предполагаемого информатора, некоего Р. Дэвида Эдельмана, бывшего советника Обамы по технологической политике, появились в нескольких аккаунтах в Twitter и на Reddit с многозначительной подписью — «познакомьтесь с предполагаемым украинским разоблачителем». Информацию подхватили правые политики и инфлюенсеры с большой аудиторией, она стала быстро распространяться по Сети. А затем попала и в Facebook. И никого уже не волновало, что эта информация не доказана, что Р. Дэвид Эдельман не работает в президентской администрации с 2017 года, и что ни одно крупное новостное агентство не подтверждает эти сообщения. Новость об осведомителе и его данных стала стремительно распространяться.

Когда же всем стало понятно, что это очевидный политически мотивированный фейк, представители Facebook заявили, что «любое упоминание имени осведомителя нарушает политику компании по борьбе с причинением ущерба, по которой раскрывать информацию об активистах, информаторах или свидетелях запрещено». После этого компания Цукерберга приступила к массовой зачистке постов, содержащих информацию о предполагаемом информаторе, естественно, ссылаясь на политику социальной сети. Но, осадок, как говорится, остался.

Марк-волшебник, в угоду конъюнктурным политическим интересам, словно забывает, что из интернета ничего не удалить, и он «все помнит». И распространение политических фейков, даже после удаления всех постов о предполагаемом информаторе, останется в памяти пользователей как очередной скандал, в который оказались втянуты социальная сеть и её руководитель.