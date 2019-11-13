* игиловца — запрещённая в России организация

Анкара, , 19:35 — REGNUM С 1 января по 4 ноября 2019 года Турция в результате 1201 операции поместила под арест 2782 членов ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), из них 843 человека подверглись судебному аресту. В ходе оперативных мероприятий 289 террористов были нейтрализованы.

По сообщению турецкого новостного агенства Anadolu Ajansı, также, считая с начала проведения турецкой операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии по 4 ноября Вооружённые силы Турции и Сирийская национальная армия задержали в Сирии 287 террористов. 45 являются гражданами Турции, а 242 — иностранцы, граждане из 19 государств. В отношении турецких граждан проводятся судебные процессы и реабилитация, иностранцы удерживаются на территории Сирии, где водворена безопасность, об их состоянии информируются страны их гражданства.

В больницах в районе проведения операции «Источник мира» и на территории Турции содержится 850 и 1180 террористов ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Уже подверглись экстрадиции по одному боевику из США, Германии и Дании, ожидается высылка 9 граждан Германии и 2 ирландцев, а также 11 французов.