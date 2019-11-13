Киев, 13 ноября 2019, 19:28 — REGNUM После отмены моратория на продажу земли на Украине страна сможет перейти к рынку, заявил 13 ноября украинский премьер-министр Алексей Гончарук в Facebook.
По его словам, теперь наконец Украина сможет «осуществить переход от феодализма к реальным рыночным отношениям», как и положено «полноценной, развитой стране».
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 ноября Верховная рада в первом чтении проголосовала за законопроект об отмене моратория на продажу земли на Украине иностранцам.
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