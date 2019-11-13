Ташкент, , 19:21 — REGNUM Церемонии запуска программы «Поддержка экономических прав и возможностей афганских женщин посредством обучения и подготовки в Казахстане и Узбекистане» состоялась в Брюсселе, сообщает МИД Узбекистана.

Как отмечает внешнеполитическое ведомство Узбекистана, программа Европейского союза по обучению афганских женщин в области сельского хозяйства, прикладных наук и горной промышленности представляет уникальную возможность по вовлечению их в социальную и политическую жизнь страны.

МИД Узбекистана отмечает, в трехстороннем формате «ЕС-Узбекистан-Афганистан» в городе Термезе уже действует центр по подготовке афганских студентов, что вносит свой весомый вклад в процесс создания базы высококвалифицированных специалистов для Афганистана.