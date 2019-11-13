Пекин, , 19:18 — REGNUM В Париже прошел 2-й Форум мира на тему биологического разнообразия, участие в котором приняли около 200 представителей большинства стран мира. Особое внимание привлекли усилия в этой области Китая, сообщает 13 ноября Синьхуа со ссылкой на материалы совещания, проведенного на полях форума министерством экологии и окружающей среды КНР.

В рамках совещания со своими оценками хода подготовки к следующей Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН по биоразнообразию поделились заместитель руководителя китайского министерств Хуан Жуньцю и экс-премьер министр Франции Жан-Пьер Раффарен, являющийся советником действующего французского министра экологического перехода Брюна Пуарсона.

Хуан Жуньцю особо отметил, что решения на конференции 2020 года, которая пройдет в китайском Куньмине, наметят новый план на ближайшее десятилетие по сохранению разнообразия биологических видов. Китай, по его словам, готов оказывать секретариату Конвенции всестороннюю помощь и поддержку, принимать деятельное участие в согласовании позиций всех заинтересованных сторон.