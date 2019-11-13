Стокгольм, , 19:28 — REGNUM В Швеции члены Левой партии и Христианские демократы хотят, чтобы парламент прекратил повышать членские взносы в ЕС. Умеренные заявили о своей готовности поддержать меры, предложенные другими членами Риксдага. Об этом 13 ноября сообщила шведская газета Dagens Nyheter.

«Мы больше не полагаемся на правительство и думаем, что очередное повышение очень дорого обойдется для Швеции», — заявил Юнас Шёстедт, лидер Левой партии Швеции.

В преддверии дебатов среди лидеров партий в Риксдаге, Левая партия и Христианские демократы объединят усилия, чтобы прекратить повышать плату Швеции за членство в ЕС. В настоящий момент продолжаются переговоры о долгосрочном бюджете ЕС. В своей первой заявке Европейская комиссия потребовала об увеличении членского взноса Швеции на 1 млрд долларов.

«Я рад, что мы можем проделать совместную работу по данному вопросу и таким образом, благодаря четкой переговорной позиции Швеции, не допустить необоснованное повышение пошлины в ЕС», — заявила лидер Христианских демократов Эбба Буш Тур.