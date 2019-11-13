Киев, , 19:41 — REGNUM Если транзит российского газа через территорию Украины прекратится, украинская экономика просядет в 2020 году на 0,7%, заявил исполнительный директор НАК «Нафтогаз» Юрий Витренко 13 ноября в интервью информационному агентству «Укринформ».

"Ежемесячно мы получали от транзита $200−250 млн, и вот в январе будет фактически последняя оплата за декабрь 2019-го, но уже в феврале это прекратится. И правительство почувствует эффект немедленно», — рассказал он.

В «Нафтогазе» подсчитали, что по самому пессимистическому сценарию, по итогам 2020 года экономика Украины не вырастет на 3,3%, а просядет на 07%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее «Нафтогаз» отказался обнулить взаимные судебные претензии с Газпромом. Это было одно из условий для заключения нового транзитного контракта между Россией и Украиной.

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