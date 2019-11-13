Ташкент, , 19:12 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 13 ноября подписал постановление о создании Совета иностранных инвесторов при президенте, сообщает Газета.уз.

«Совет создается при содействии Европейского банка реконструкции и развития в целях улучшения инвестиционного климата в стране, расширения привлечения прямых иностранных инвестиций в приоритетные отрасли экономики и другие важные сферы, а также организации качественного инвестиционного процесса с учетом передового международного опыта», говорится в сообщении.

Новая структура является консультативно-совещательным органом при президенте, ее состав формируется из числа руководителей и представителей зарубежных компаний, банков, инвестиционных и других структур, международных финансовых институтов и иностранных правительственных финансовых организаций, осуществляющих инвестиционную и предпринимательскую деятельность в Узбекистане.

Совет будет осуществлять деятельность в форме пленарных и промежуточных сессий, которые проводятся, соответственно, раз в год и минимум два раза в год.