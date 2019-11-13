Киев, , 19:10 — REGNUM 13 ноября — день, который войдет в историю Украины, — заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, комментируя принятие Радой в первом чтении законопроекта о продаже земли, передает корреспондент ИА REGNUM.

Гончарук отметил, что народные депутаты проголосовали за либерализацию украинского рынка земли, и соответственно, на Украине заканчивается эпоха, «где народу — мораторий, а «своим людям» — все».

«Наконец мы можем осуществить переход от феодализма к реальным рыночным отношениям как полноценная, развитая страна. Украинцы имеют право свободно распоряжаться своим имуществом», — добавил глава правительства.

В свою очередь, лидер парламентской фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко официальнозаявила о переходе ее политической силы в оппозицию к нынешней власти, поскольку «принятием закона о распродаже земли президент Зеленский пересек красные линии».

ИА REGNUM напоминает, что за продажу земли в первом чтении проголосовало 240 депутатов при 226 необходимых. Когда состоится второе чтение — в настоящий момент непонятно.