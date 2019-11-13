Ташкент, , 19:09 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял делегацию Азиатского банка развития во главе с президентом организации Такехико Накао, прибывшую в республику для участия в мероприятиях Министерской конференции программы Центрально-азиатского регионального экономического сотрудничества, сообщает МИД Узбекистана.

Пресс-служба сообщает, что на сегодня портфель двустороннего сотрудничества включает более 60 реализованных и реализуемых проектов на общую сумму почти 8 миллиардов долларов с охватом всех приоритетных отраслей экономики. Принята новая Стратегия банка по расширению партнерства на 2019−2023 годы с объемом финансирования, превышающим 5 миллиардов долларов.

«На встрече подробно рассмотрены перспективы взаимодействия. Внимание уделено разработке и реализации долгосрочных стратегических и программных документов по модернизации ирригационно-дренажной и автодорожной инфраструктуры в стране, включая совершенствование системы управления, внедрение механизмов государственно-частного партнерства, подготовку кадров и другие вопросы», говорится в сообшении.

Подчеркнут приоритетный характер продвижения региональных проектов, прежде всего по развитию транспортных коридоров, модернизации энергетической инфраструктуры, решению экологических проблем.

Накао заверил президента Узбекистана, что банк будет и далее выступать в качестве главного партнера по достижению целей и задач устойчивого развития и процветания Узбекистана.

Как передает корреспондент ИА REGNUM, жители столицы Узбекистана намерены подготовить обращение в адрес руководства АБР, в котором указывается, что деньги, выделяемые этим финансовым институтом республике на цели реновации Ташкента, выделяются застройщикам, которые нарушают права собственников недвижимости, в некоторых случаях «выкидывая» людей на улицу, вручив мизерную компенсацию.