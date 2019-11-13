Вашингтон, , 19:13 — REGNUM Публичные слушания по импичменту американскому президенту Дональду Трампу начались в Конгрессе. Идёт прямая трансляция на американских телеканалах.

Сначала должен выступить временный поверенный в делах Соединённых Штатов на Украине Билл Тейлор. Также Конгресс заслушает заместитель помощника американского госсекретаря Джорджа Кента.

Читайте также: CNN назвал процесс против Трампа национальной трагедией

Напомним, импичмент Трампу был инициирован спикером палаты представителей Соединённых Штатов Нэнси Пелоси 24 сентября 2019 г. Этому событию предшествовало расследования заявления о том, что Трамп «давил» на украинского президента Владимира Зеленского.

Резолюция об официальном начале процедуры импичмента была принята палатой представителей Конгресса 31 октября 2019 г. Стоит отметить, что сегодняшние докладчики Кент и Тейлор уже давали показания, но за закрытыми дверями.

Читайте также: Конгресс: если не наказать Трампа, что натворит следующий президент?

Читайте ранее в этом сюжете: Песков о слушаниях по импичменту Трампа: «Абсолютно не наше дело»