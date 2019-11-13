Киев, , 19:34 — REGNUM У команды президента Украины Владимира Зеленского есть план построить стену на линии соприкосновения с ДНР и ЛНР, заявил глава парламентской фракции «Голос» Сергей Рахманин 13 ноября в интервью изданию «Украинская правда».

«Команда президента якобы поставила себе deadline (крайний срок —): если за год вопрос мира не решается, на линии соприкосновения возведут стену», — рассказал он.

Депутат заявил, что вышел из возраста, когда люди верят в рождественские чудеса, и поэтому не верит в то, что после встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина в Донбассе воцарится мир.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал рассуждения о встрече президентов России и Украине преждевременными. Он отметил, что основное внимание сейчас уделяется подготовке саммита в «нормандском формате».

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