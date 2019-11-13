Киев, , 19:01 — REGNUM На Украине более 70% земель — это земли сельскохозяйственного назначения, что одновременно и преимущество, и ахиллесова пята страны, заявил экономист Алексей Кущ, комментируя принятие парламентом Украины земельной реформы в первом чтении.

«Преимущество — так как большая часть земли может быть вовлечена в хозяйственный оборот. Ахиллесова пята — так как в случае непродуманного открытия рынка земли с высокими параметрами концентрации, она может быть аккумулирована в руках всего нескольких сотен компаний, неважно иностранных или «местных»», — отмечает эксперт.

Экономист задает риторический вопрос, как можно назвать страну, примерно 72% территории которой будет контролироваться «клубом» из нескольких групп влияния.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня представитель Кабинета министров в РадеИрина Верещук признала, что норма о разрешении продажи до 200 тыс. гектаров земли в одни руки «волнует граждан и является опасной». По ее словам, ко второму чтению предполагается уменьшить количество гектаров, которые будут продавать «в одни руки».

До этого депутаты подсчитали, что в результате проведения на Украине земельной реформы в том виде, в котором предлагает нынешняя власть,200 человек могут завладеть всей землей, которая попадает в продажу.