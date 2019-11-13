Вашингтон, 13 ноября 2019, 19:00 — REGNUM Импичмент американскому президенту Дональду Трампу необходим, заявил глава разведывательного комитета палаты представителей США Адам Шифф в интервью Национальному общественному радио.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, импичмент Трампу был инициирован в конце сентября 2019 г. — после его телефонного разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским, который состоялся в июле.
Противники утверждают, что Трамп пытался давить на Зеленского. Они опираются на заявление анонимного информатора, который утверждает, что Трамп обещал Киеву военную помощь, а условием для этого было начало украинцами расследования коррупции со стороны сына бывшего вице-президента Джо Байдена.
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