Вашингтон, , 19:00 — REGNUM Импичмент американскому президенту Дональду Трампу необходим, заявил глава разведывательного комитета палаты представителей США Адам Шифф в интервью Национальному общественному радио.

Шифф «Я всегда считал, что сильнейший аргумент за импичмент одновременно является и сильнейшим аргументом против, а именно: если не привлечь к ответственности президента, который ведёт себя так, то что подумают его преемник и Конгресс о том, что можно и чего нельзя?»

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, импичмент Трампу был инициирован в конце сентября 2019 г. — после его телефонного разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским, который состоялся в июле.

Противники утверждают, что Трамп пытался давить на Зеленского. Они опираются на заявление анонимного информатора, который утверждает, что Трамп обещал Киеву военную помощь, а условием для этого было начало украинцами расследования коррупции со стороны сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

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