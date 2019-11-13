Дамаск, , 18:56 — REGNUM Американские военные перешли границу Ирака и Сирии и заняли несколько сирийских нефтяных месторождений, сообщает 13 ноября телеканал Al-Ikhbariya.

По информации телеканала, военная колонна из 22 армейских автомобилей и двух грузовиков, прикрытая с воздуха авиацией США, остановилась на нефтяных полях Джибса.

«Колонна американских оккупантов вошла из Ирака через незаконный КПП «Аль-Валид» и остановилась в районе нефтяного месторождения Ауда в Кахтании и нефтепромыслов Джибса», — сообщает телеканал.

Как сообщало ИА REGNUM, захват контроля над нефтяными месторождениями в Сирии Вашингтон прикрывает заявлениями о желании сберечь их от атак террористов ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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